Под мексиканской Пирамидой Луны нашли туннель в подземный мир

Туннель был предназначен для погребальных ритуалов.

Мексиканские археологи сообщили о результатах исследования туннеля и комнаты под Пирамидой Луны в древнем Теотиуакане, обнаруженных в 2017 году. Предположительно, комната использовалась для проведения погребальных ритуалов, а туннель, возможно, вел в "подземный мир".

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Древний город Теотиуакан находится в 40 километрах от Мехико. Предположительно, он был основан около 300 года до нашей эры и был покинут жителями в VII или VIII веке нашей эры. Кто построил Теотиуакан — доподлинно неизвестно, а название ему дали ацтеки. В период своего расцвета около 450 года это был крупнейший город доколумбовой Америки: в нем жило около 125 тысяч человек. Примерно в I веке нашей эры город становится религиозным центром. Здесь были построены Пирамиды Солнца и Луны, одни из самых больших зданий Мезоамерики.

Пирамида Луны была построена до 250 года нашей эры. Наверху 42-метровой постройки находилась площадка, где проводились ритуалы в честь Великой богини Теотиуакана. Напротив пирамиды находилась Площадь Луны, на которой располагался центральный алтарь и конструкция, состоявшая из нескольких частей, так называемый «Теотиуаканский крест». Раскопки показали, что пирамида строилась в несколько приемов и ее как минимум шесть раз реставрировали. В конце 1990-х годов мексиканские археологи нашли в пирамиде два погребения, одно из них датировалось четвертым, другое — пятым этапом строительства. В них археологи обнаружили останки принесенных в жертву людей и животных, в том числе — пумы и ягуара, а также украшения, обсидиановые фигурки и ритуальные ножи.

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В 2017 году археологи из Национального института антропологии и истории исследовали Пирамиду Луны с помощью электрорезистивной томографии, метода, который позволяет получать изображения и измерять структуры, находящиеся под поверхностью зданий. Ученые обнаружили под пирамидой туннель и комнату.

Недавно директор проекта по сохранению Площади Луны Вероника Ортега (Verónica Ortega) рассказала о результатах исследования этих структур. Комната диаметром около 15 метров находится в восьми метрах под поверхностью пирамиды. Также исследователи описали туннель длиной около 10 метров. По предположению археологов, комната использовалась для проведения погребальных ритуалов, а туннель, возможно, вел в «подземный мир». «Туннель находился к югу от Площади Луны, но, вероятно, у него был второй вход. Так что необходимо закончить сканирование коридора и узнать, как туда попадали люди», — говорит Ортега.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции археологи нашли ворота в ад.