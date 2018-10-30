Шоколад оказался древнее цивилизации майя

Продукты из какао-бобов делали еще пять тысяч лет назад.

Появление шоколада принято относить к цивилизации майя и другим древним цивилизациям Центральной Америки и Мезоамерики, которые культивировали и использовали какао-бобы примерно 3900 лет назад. Однако новые данные указывают, что еще на 1500 лет раньше плоды какао начали употреблять представители культуры майо-чинчипе, жившие к тому же намного южнее — на территории современного Эквадора. Находка, описанная в статье для журнала Nature Ecology and Evolution, датируется возрастом 5500 лет.

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Профессор Университета Британской Колумбии Майкл Блейк (Michael Blake) и его соавторы работали на восточном склоне Анд, на широко известном археологическом участке Санта-Ана. Раскопки здесь начались в 2002 году, и именно они стали ключевыми для описания неолитической культуры майо-чинчипе, существовавшей здесь до 1700 года до нашей эры. Сама память об этих людях канула в лету, но, видимо, именно от них нам остался шоколад.

Изучив местные артефакты, включая каменные ступы и керамические миски, кувшины и тому подобное, в шести из них ученые заметили следы волокон растений группы какао (шоколадного дерева). А в 25 керамических и 21 каменном артефакте сохранились остатки теобромина — важнейшего вещества какао-бобов. Наконец, в местной керамике найдены фрагменты старой митохондриальной ДНК обычного домашнего шоколадного дерева Theobroma, а также его близкого дикого родственника Herrania.

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Радиоуглеродный метод позволил датировать некоторые из таких артефактов возрастом более 5300 лет. Сам облик многих сосудов, в которых сохранились следы какао-бобов, выделанных и отделанных с особой тщательностью, указывает на важность этих растений в жизни индейцев каменного века. Возможно, благодаря выраженному воздействию на психику они использовались во время религиозных ритуалов и церемоний.

Ранее существовали лишь косвенные указания на употребление какао в Эквадоре задолго до появления цивилизаций Мезоамерики. Так, известна древняя керамика с узнаваемыми изображениями какао-бобов, да и леса верхней Амазонии — ключевое место произрастания деревьев группы Theobroma (22 вида) и Herrania (17 видов). Новое открытие дополняет этот список самыми прямыми свидетельствами.

Ракушки и другие артефакты, в изобилии встречающиеся на Санта-Ана, указывают на активную торговлю, которую вели индейцы майо-чинчипе. Возможно, именно так Theobroma «мигрировали» и к северу, где впоследствии стали одним из культовых элементов высокоразвитых культур Мезоамерики. Ну и уже много позже, когда и культура майо-чинчипе, и даже майя исчезли, — шоколад завоевал весь мир.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предположили, что цивилизацию майя погубила засуха.