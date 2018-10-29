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Ученые обнаружили способность организма бороться с раком

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Антитело в организме уничтожает раковые клетки.
Рак можно победить силами организма
Рак можно победить силами организма
popmech.ru

Бельгийские ученые раскрыли молекулярный механизм, который подавляет иммунную систему и способствует развитию рака. Исследователи также определили антитело, которое может заблокировать действие этого механизма, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Регуляторные Т-лимфоциты (Т-супрессоры) контролируют силу и продолжительность иммунного ответа, предотвращая развитие аутоиммунных заболеваний. Эти клетки высвобождают цитокин, называемый трансформирующимся ростовым фактором бета (TGF-beta). Находящиеся поблизости лимфоциты его распознают и снижают свою активность. Исследователи выяснили, что в выработке TGF-beta играют роль белки GARP, находящиеся на поверхности Т-супрессоров.

Исследователи использовали рентгеновскую кристаллографию с целью определения трехмерной структуры белкового комплекса GARP и TGF-beta. Для получения кристаллов они разработали метод стабилизации комплекса с помощью специфических антител. Оказалось, что GARP имеет подковообразное строение и удерживается в таком виде молекулами TGF-beta. Антитело препятствует разделению двух молекул и предотвращает высвобождение цитокина.

По словам ученых, результаты работы помогут разработать новые препараты для лечения рака, которые нацелены на блокировку выработки TGF-beta.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи обнаружили ранее неизвестную структуру иммунитета.

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Теги: рак, иммунитет
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Комментариев (1)
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dimasvetik    29.10.2018, 14:10
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dimasvetik
каждый день этот пиз..ь уже надоел, просто издевательство над больными людьми.
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