Возле Земли найдены загадочные спутники

Скопления космической пыли были подтверждены астрономами.

Ученые Будапештского университета (Венгрия) подтвердили существование Облаков Кордылевского - двух скоплений космической пыли, которые находятся в точках Лагранжа в системе Земля-Луна. До сих пор многие астрономы не признавали существование этих загадочных объектов. Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Точками Лагранжа или L-точками называют позиции в системе из двух массивных объектов, один из которых вращается вокруг другого, в которых другие небесные тела остаются неподвижными относительно обоих объектов. Точки L4 и L5 находятся на орбите одного из объектов, по обе стороны и на равном расстоянии от него.

В 1961 году польский астроном Казимеж Кордылевский обнаружил, что в L5 в системе Земля-Луна располагается два ярких пятна, которые, как он предположил, являются скоплениями пыли. Однако до сих пор не было серьезного подтверждения существования этих объектов из-за их тусклого света. Многие астрономы считают, что солнечный ветер, гравитационные возмущения светила и планет должны были облака уничтожить.

Астрономы изучили степень поляризации излучения, исходящего из точек Лагранжа и их окрестностей. Исследователи выявили признаки поляризации, которая возникает при рассеянии прямого солнечного света на частицах пыли. При этом они исключили такие атмосферные явления, как перистые облака и конденсационные следы от самолетов, а также влияние дефектов в оптике телескопа. Кроме того, результаты наблюдения соответствовали картине, предсказанной компьютерными моделями.

Напомним, ранее астрономы открыли существование у Земли спутника-паразита.