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Ученые: Здоровой пищи на всех не хватит

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На Земле дефицит овощей и фруктов.
Фруктов на всех не хватает
Фруктов на всех не хватает
freepik.com

Ученые Гуэлфского университета (Канада) выяснили, что на Земле выращивается недостаточно фруктов и овощей, чтобы обеспечить здоровое питание для всех людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи сравнили количество здоровой пищи, рекомендуемое для питания, с тем количеством, что производится сельским хозяйством, и обнаружили значительное несоответствие. Оказалось, что пищевая промышленность производит чрезмерные объемы зерна, жиров и сахаров, однако фруктов, овощей и белковых продуктов недостаточно для удовлетворения потребностей населения.

Согласно рекомендациям, рацион питания каждого человека должен на 50 процентов состоять из фруктов и овощей, на 25 процентов — из цельных зерен, а на последние 25 процентов — белок, жиры и молочные продукты. Исследователи подсчитали, сколько потребуется сельскохозяйственных земель для всех людей на Земле и скорректировали этот показатель для предполагаемой численности населения мира в 2050 году, равной 9,8 миллиарда человек.

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Ученые пришли к выводу, что в настоящее время на человека производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых восьми, пять порций фруктов и овощей вместо 15, три порции масла и других жирных продуктов вместо одной и три порции белка вместо пяти. По мнению исследователей, изменение производства в соответствии с диетическими рекомендациями приведет к уменьшению требуемой площади сельскохозяйственных земель на 50 миллионов гектаров.

Напомним, ранее ученые назвали еще одно полезное свойство свежих фруктов.

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Теги: здоровье, фрукты, овощи, здоровая пища
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