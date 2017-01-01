Уничтоживший динозавров астероид превратил камни в жидкость

Удар астероида заставил горные породы вести себя как жидкость.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад астероид размером с небольшой город врезался в Землю. Это столкновение, которое привело к окончанию эпохи динозавров, оставило «шрам» на поверхности планеты размером несколько километров в глубину и более чем 185 километров в диаметре.

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Чиксулубский кратер, который лежит под мексиканским полуостровом Юкатан, является наилучшим образом сохранившимся ударным кратером на Земле, несмотря на то, что он погребен под слоем пород толщиной в полкилометра. Он также является единственным кратером на планете, демонстрирующим внутреннее кольцо гор, расположенное рядом с центром кратера. Происхождение этой необычной структуры долгое время являлось предметом дискуссий, однако в новом исследовании показано, что она является продуктом экстремально мощных вибраций, в результате которых горные породы на несколько минут после столкновения превращаются в субстанцию, способную течь, подобно жидкости.



Когда астероид врезается в Землю, он оставляет за собой чашевидную воронку. Однако если космический камень имеет достаточно большой размер, то глубина результирующей воронки может достичь критического значения в 30 километров – после которого кратер становится нестабильным и схлопывается.

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"В течение некоторого времени горные породы ведут себя как жидкость, - сказал Джей Мелош (Jay Melosh), профессор наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью, США. – Для объяснения этого ожижения пород было предложено большое число различных гипотез, однако теперь мы знаем, что основной причиной этого процесса являются мощные вибрации, сотрясающие породы при столкновении".



Этот механизм, известный как «акустическая флюидизация», позволяет кольцу гор формироваться в центре кратера за несколько минут после столкновения с астероидом. Впервые этот механизм был предложен Мелошем в 1979 г. Этот же механизм может участвовать в образовании ударных кратеров не только на Земле, но и на поверхностях других планет земной группы, таких как Венера, Меркурий и Марс, считает ученый.



При проведении работы Мелош и его коллеги использовали данные анализа горных пород, извлеченных из Чиксулубского кратера с глубины до 1,5 километров.



Исследование опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали вымирание динозавров случайностью.