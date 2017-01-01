Переключиться на мобильную версию
Тренды:

У галактики с гигантской черной дырой обнаружили щупальца

Комментариев: 0
Щупальца разглядели впервые.
Галактика Mrk 6 в представлении художника
Галактика Mrk 6 в представлении художника
nkj.ru

Галактику Mrk 6 в 260 миллионах световых лет от нас астрофизики уже изучили  весьма тщательно. Интерес к ней связан с активностью ее ядра. Предыдущие исследования позволяют предполагать, что в центре Mrk 6 находится сверхмассивная черная дыра. Из-за захвата черной дырой газа, пыли и космических объектов из центра галактики исходит мощное ионизирующее излучение. Mrk 6 изучали с помощью оптических и радиотелескопов, ее снимки выполнял космический телескоп "Хаббл". Однако чего-либо, что отличало бы Mrk 6 от других подобных галактик, специалисты не находили.

Читай также: Галактика Андромеда поглотила двойника Млечного Пути

Тем не менее, сотрудникам Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН удалось найти у неё гигантские газовые «щупальца», которые ранее никто не видел и которые могут изменить наше представление о подобных галактиках. Александрина Смирнова и ее коллеги использовали возможности телескопа с шестиметровым зеркалом, чтобы изучить движение газа внутри галактического диска. На обычных снимках галактика выглядит симметричной. А вот снимки, сделанные через специальные фильтры и показывающие облака ионизированного газа, удивили астрофизиков. 

Читай также: Астрономы получили изображение самой удаленной галактики

Считалось, что границы распространения газа находятся на расстоянии около 70 тыс. световых лет от галактического центра. Оказалось, что это только часть галактики и от ее диска отходят филаменты – газовые нити, те самые «щупальца». Они тянутся на расстояние до 130 тыс. световых лет от центра.

Любопытно, что скорость движения газа в диске галактики и в нитях разная. Скорее всего, вещество «щупалец» когда-то было захвачено галактикой, поясняют авторы в публикации на arXiv.org. Но пока что специалисты не обнаружили каких-либо космических объектов по соседству, у которых Mrk 6 могла позаимствовать газ в прошлом. Возможно, решить загадку позволит детальное изучение окрестностей галактики.

 

Поделись:
Теги: галактика, астрономия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь