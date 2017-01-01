У галактики с гигантской черной дырой обнаружили щупальца

Щупальца разглядели впервые.

Галактику Mrk 6 в 260 миллионах световых лет от нас астрофизики уже изучили весьма тщательно. Интерес к ней связан с активностью ее ядра. Предыдущие исследования позволяют предполагать, что в центре Mrk 6 находится сверхмассивная черная дыра. Из-за захвата черной дырой газа, пыли и космических объектов из центра галактики исходит мощное ионизирующее излучение. Mrk 6 изучали с помощью оптических и радиотелескопов, ее снимки выполнял космический телескоп "Хаббл". Однако чего-либо, что отличало бы Mrk 6 от других подобных галактик, специалисты не находили.

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Тем не менее, сотрудникам Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН удалось найти у неё гигантские газовые «щупальца», которые ранее никто не видел и которые могут изменить наше представление о подобных галактиках. Александрина Смирнова и ее коллеги использовали возможности телескопа с шестиметровым зеркалом, чтобы изучить движение газа внутри галактического диска. На обычных снимках галактика выглядит симметричной. А вот снимки, сделанные через специальные фильтры и показывающие облака ионизированного газа, удивили астрофизиков.

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Считалось, что границы распространения газа находятся на расстоянии около 70 тыс. световых лет от галактического центра. Оказалось, что это только часть галактики и от ее диска отходят филаменты – газовые нити, те самые «щупальца». Они тянутся на расстояние до 130 тыс. световых лет от центра.

Любопытно, что скорость движения газа в диске галактики и в нитях разная. Скорее всего, вещество «щупалец» когда-то было захвачено галактикой, поясняют авторы в публикации на arXiv.org. Но пока что специалисты не обнаружили каких-либо космических объектов по соседству, у которых Mrk 6 могла позаимствовать газ в прошлом. Возможно, решить загадку позволит детальное изучение окрестностей галактики.