В Млечном Пути нашли следы столкновений двух галактик

Малое и Большое Магелланово облако столкнулись друг с другом.

Если посмотреть на ночное небо, находясь в Южном полушарии, можно увидеть в нем два ярких облака в стороне от Млечного пути.



Эти облака являются галактиками-спутниками Млечного пути и носят названия Малого Магелланова Облака и Большого Магелланова Облака.

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Используя новые научные данные, полученные при помощи мощного космического телескопа, астрономы из Мичиганского университета, США, открыли, что юго-восточная область, или «Крыло», Малого Магелланова Облака удаляется от основной части этой карликовой галактики. Обнаружение этого факта является первым явным доказательством столкновения, произошедшего ранее между Малым и Большим Магеллановыми Облаками.



"Это действительно важный результат, - сказала профессор астрономии Мичиганского университета Салли Ей (Sally Oey), главный автор нового исследования. – Мы можем видеть, что «Крыло» представляет собой отдельную структуру, которая удаляется от остальной части Малого Магелланова Облака".

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Вместе с коллегами из других стран Ей и ее студент Джонни Дориго Джонс (Johnny Dorigo Jones) изучали Малое Магелланово Облако в поисках «звезд-беглянок», или звезд, которые были вытолкнуты из скоплений звезд Малого Магелланова Облака. Для изучения этой галактики авторы использовали новые данные, полученные при помощи миссии Gaia («Гея») Европейского космического агентства. Миссия Gaia предназначена для получения изображений расположения звезд на небе на протяжении продолжительного времени, чтобы затем составить карту их перемещений в реальном времени.



Основной целью данного исследования было определение механизма выталкивания звезд из скоплений. После анализа скоростей некоторых звезд скоплений галактики Малое Магелланово Облако, Ей и Дориго Джонс пришли к выводу, что выталкивание звезды происходит преимущественно по двум основным механизмам: при взрыве одной из звезд двойной системы как сверхновой или в результате выталкивания звезды другими звездами из нестабильного скопления звезд. В ходе проведения этого анализа авторы обнаружили, что все звезды «Крыла» - юго-восточной части Малого Магелланова Облака – движутся в одном направлении с близкими скоростями. Моделирование столкновения между Большим и Малым Магеллановыми Облаками, проведенное одним из соавторов данного исследования Гуртиной Бесла (Gurtina Besla) из Аризонского университета в рамках этой же работы, показало, что именно такая картина наблюдается в том случае, если ранее имело место прямое столкновение между двумя этими галактиками-спутниками Млечного пути.



Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали массу Млечного Пути.