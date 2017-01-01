Ученые объяснили смерть галактик

Прекращение звездообразование связано с холодным газом.

Астрономы Международной группы под руководством Райана Фольца (Ryan Foltz) из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) выяснили, почему в некоторых галактиках, попадающих в галактические скопления, происходит загадочное прекращение образования новых звезд.

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Ученые выяснили, каким образом процесс затухания протекал в галактиках в течение большей части истории Вселенной. Это позволило астрономам определить наиболее вероятные причины прекращения образования звезд в галактических кластерах.

К примеру, каждая галактика, попадающая в скопление, несет с собой некоторое количество холодного газа, который является «сырьем» для новых звезд. Горячий плотный газ, который уже существует внутри кластера, выбивает из галактики холодный газ, прекращая звездообразование.

Другим возможным механизмом является прекращение притока холодного газа в галактику, попавшей в скопление. Наконец, энергия, выделяемая при образовании звезд, может способствовать оттоку холодного газа из галактики. В последнем сценарии газ навсегда покидает звездную систему, что способствует гораздо более быстрому прекращению образования новых звезд, чем при действии других механизмов.

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Исследователи проанализировали данные о сотнях галактических скоплений, обнаруженных в отдаленных областях Вселенной. Наблюдения велись в течение 10 ночей в Обсерватории Кека (Гавайи) и 25 ночей в Обсерватории Джемини (Гавайи и Чили).

Оказалось, что по мере старения Вселенной галактикам требуется все больше времени для того, чтобы в них прекратились процессы звездообразования. В настоящее время на это уходит пять миллиардов лет, однако в ранней Вселенной на это требовалось 1,1 миллиарда лет. Это указывает на то, что основной причиной прекращения рождения звезд в массивных галактиках является выбивание холодного газа горячим. Однако в небольших галактиках главную роль могут играть другие механизмы.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что у Млечного Пути была клиническая смерть.