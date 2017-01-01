Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В зиме нашли смертельную опасность

Комментариев: 0
Низкие температуры влияют на сердце.
Холод влияет на сердце
Холод влияет на сердце
indianexpress.com

Низкая температура повышает риск развития сердечного приступа. Об этом свидетельствует исследование шведских ученых, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Cardiolgy.

Читай также: Исследование: Наушники смертельно опасны

Специалисты проанализировали данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых в 1998-2013 годах диагностировали инфаркт миокарда. Их возраст составлял от 50 до 89 лет.

Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию вероятность сердечного приступа вырастала на десять процентов. Ученые сопоставили данные с показателями загрязненности воздуха, но обнаружилось, что решающее значение имеет холод. При этом при повышении температуры до 2-4 градусов инфаркты происходили реже.

Полученные результаты объяснили тем, что зимой на улице сосуды сужаются, поэтому в сердце поступает меньше кислорода. В зоне риска также оказываются те, кто простужаются.

Напомним, ранее в паре электронных сигарет нашли смертельную опасность.

Поделись:
Теги: зима, холод, сердце
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь