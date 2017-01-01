Как появилась Земля? Научный мультфильм про нашу планету

Земля не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Как же она появилась?

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Все планеты и Солнце были облаком из газа и пыли. Но 4,5 миллиарда лет назад под действием гравитации облако стало уплотняться и вращаться. В его центре сталкивались и разогревались атомы водорода. Так возникло Солнце, а вскоре свое место на орбитах заняли планеты-гиганты и планеты земной группы.

Земля не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Прошли миллиарды лет, прежде чем на раскаленном шаре, заполненном магмой, образовались вода и суша. Но как же появилась наша планета?

Напомним, ранее ученые нашли подтверждение столкновения Земли с протопланетой. Теорию столкновения с Тейей подтвердили лунные метеориты.