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Как появилась Земля? Научный мультфильм про нашу планету

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Земля не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Как же она появилась?
Мультфильм про Землю
Мультфильм про Землю
Скриншот видео

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Все планеты и Солнце были облаком из газа и пыли. Но 4,5 миллиарда лет назад под действием гравитации облако стало уплотняться и вращаться. В его центре сталкивались и разогревались атомы водорода. Так возникло Солнце, а вскоре свое место на орбитах заняли планеты-гиганты и планеты земной группы.

Земля не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Прошли миллиарды лет, прежде чем на раскаленном шаре, заполненном магмой, образовались вода и суша. Но как же появилась наша планета?

Напомним, ранее ученые нашли подтверждение столкновения Земли с протопланетой. Теорию столкновения с Тейей подтвердили лунные метеориты.

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Теги: Земля, Луна, Солнечная система, видео, мультфильм
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