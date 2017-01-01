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Странный Марс: Удивительные предметы, найденные на Красной планете

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Уфологи любят рассматривать фотографии Марса, чтобы найти очередное "доказательство" инопланетян.
Лицо на Марсе
Лицо на Марсе
скриншот видео

Чего только не встретишь на снимках с Красной планеты. Воспитанная родной Землей человеческая фантазия рисует невероятных животных или предметы, которые земляне привыкли видеть дома.

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Даже если на фото с Марса всего лишь пустыня и пара ничем не примечательных камней, человек может увидеть на нем "послание внеземной цивилизации". 

Однако Марс и правда таит немало интересных вещей, никак не связанных с фантастикой или мистикой. Исследуя разные странные, на первый взгляд, объекты, можно больше понять геологическую историю Марса и то, какие условия ранее были на его соседке Земле.

Напомним, ранее ученые заявили, что на Красной планете нашли органические соединения.

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Теги: Марс, видео
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