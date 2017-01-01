На дне Черного моря нашли древнейший корабль

Находке не менее 2400 лет.

Древнейший неповрежденный корабль на планете нашли в недрах Черного моря археологи из организации The Black Sea Maritime Archaeology Project. Опираясь на данные углеродного анализа, они утверждают, что 23-метровое древнегреческое торговое судно пролежало на дне не менее 2400 лет, но прекрасно сохранилось.

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Такой консервации, по мнению ученых, поспособствовало то, что на глубине ниже 200 метров в Черном море практически отсутствует кислород. Его обнаружили в районе хорошо известного кладбища кораблей, где уже были найдены останки более 60 бортов различных эпох.

Корабль лежит на глубине более 2 км в 80 км от берега Болгарии на правом боку, его мачта, рули и скамьи для гребцов не повреждены. Раньше морские историки могли наблюдать такой корабль только на античной вазе, выставленной в Британском музее. При этом они не могли быть уверены в том, насколько точно художник передал внешний вид корабля.

Найденный корабль dailymail.co.uk

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Вероятно, корабль попал в сильный шторм, и его команда попросту не успевала вычерпывать поступающую воду. Археологи предполагают, что на судне находилось 15—25 человек. Их останки могут быть спрятаны в осадке либо съедены бактериями. Поднимать сам корабль на поверхность не планируют, так как это влетит в копеечку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли самый старый корабль возрастом 4,5 тысячи лет.