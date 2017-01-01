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Как по линейке: В Антарктиде обнаружен прямоугольный айсберг

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Необычный айсберг засняли специалисты NASA.
Прямоугольный айсберг
Прямоугольный айсберг
twitter.com/NASA_ICE

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Возле Антарктиды обнаружили практически идеальный прямоугольный айсберг. Фотографию в своем Twitter-аккаунте опубликовало подразделение NASA, занимающееся изучением криосферы Земли.

По заявлению специалистов, вероятнее всего, этот огромный кусок льда с плоской поверхностью откололся от шельфового ледника Ларсена, состоящего из трех крупных ледников. Конкретно этот кусочек может принадлежать леднику Ларсен C.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA показал суперайсберг размером с Эстонию.

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Теги: айсберг, Антарктида, NASA
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