Как по линейке: В Антарктиде обнаружен прямоугольный айсберг

Необычный айсберг засняли специалисты NASA.

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Возле Антарктиды обнаружили практически идеальный прямоугольный айсберг. Фотографию в своем Twitter-аккаунте опубликовало подразделение NASA, занимающееся изучением криосферы Земли.

По заявлению специалистов, вероятнее всего, этот огромный кусок льда с плоской поверхностью откололся от шельфового ледника Ларсена, состоящего из трех крупных ледников. Конкретно этот кусочек может принадлежать леднику Ларсен C.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA показал суперайсберг размером с Эстонию.