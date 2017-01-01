Запущенный спутник к Меркурию прислал первый снимок

Первый снимок оказался селфи.

20 октября 2018 года Европейское Космическое Агентство (ESA) запустило довольно интересную миссию BepiColombo, в рамках которой несколько космических аппаратов направились к Меркурию для того, чтобы более подробно изучить ближайшую к центру нашей Солнечной системы планету. Сама миссия только стартовала и продлится несколько лет, но недавно аппараты отправили на Землю первый снимок.

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Для начала немного расскажем о миссии BepiColombo. Аппараты стартовали на ракете Ariane 5 с космодрома Куру во французской Новой Гвиане и, согласно плану, к 2025 году должны будут добраться до Меркурия. В состав группы вошло 3 модуля: MTM (Mercury Transfer Module), оснащенный 4 ионными двигателями. Этот модуль является транспортным и отвечает за доставку двух исследовательских модулей: планетарного и магнитосферного, которые должны будут изучить поверхность планеты и ее магнитосферу.

"Модуль оснащен тремя камерами для мониторинга, которые передают черно-белые снимки в разрешении 1024 x 1024 пикселей", - сообщает пресс-служба ESA. "Две другие камеры будут активированы завтра и, как ожидается, будут транслировать изображения с развернутых антенн со средним и высоким коэффициентом усиления на борту одного из исследовательских модулей".

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Вся миссия обошлась агентству в 1,3 миллиардов евро. Ожидается, что аппараты изучат состав атмосферы планеты, ее свойства и многое другое. По словам

"Мы возлагаем большие надежды на то, что данные, собранные орбитальными аппаратами, помогут нам лучше понять устройство планеты и, в конечном счете, происхождение всей Солнечной системы. Учитывая, что миссия только началась, а продлится она 7 лет, можно с уверенностью предположить, что BepiColombo будет присылать множество захватывающих фотографий из своего путешествия", – заявил президент JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Хироси Ямакава, которые также принимают участие в исследовательской миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что к Меркурию отправят межпланетную станцию.