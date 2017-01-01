Тайна девятой планеты: Семь фактов о Нибиру

Планета X, или как ее называют уфологи, Нибиру, будоражит умы астрономов.

Девятая планета

Плутон NASA

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Предположение, что за орбитой Нептуна может быть какое-то еще небесное тело, гравитация которого возмущает орбиты Нептуна и, в меньшей степени, — Урана, появилось вскоре после открытия Нептуна в 1846 году. Астрономы долго и очень усердно искали таинственную планету, пока Клайд Томбо в 1930 году не обнаружил Плутон. Очень быстро выяснилось, что новая планета как-то очень уж тускла. Либо ее альбедо (отражающая способность) примерно как у дорожного асфальта, либо планета очень маленькая. Аргументированно предпочесть одну из версий в то время было еще нельзя, астрономы сочли, что Плутон большой, но темный, поскольку это предположение позволяло объяснить видимые аномалии движения других планет.

Спутник Плутона

Вид на Плутон с его спутника NASA

В 1978 году был открыт спутник Плутона Харон. Наблюдение за движением двух небесных тел вокруг друг друга (они вращаются вокруг точки, находящейся вне их обоих) позволило наконец точно измерить массу Плутона. Оказалось, что она примерно в 500 раз меньше земной. Стало ясно, что гравитация Плутона не может повлиять на движение Нептуна, не говоря уже об Уране. Поиски планеты X опять встали на повестку дня.

Планета X

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Значение X в названии было разным в разное время. Исходно это был «икс» — символ неизвестного и загадочного. Так назвал еще не открытую планету американский астроном Персиваль Лоуэлл в 1906 году. На ее поиски он потратил следующие десять лет до самой смерти. Что примечательно, Плутон он в 1915 году нашел, но на фотографии просто не заметил. После открытия Плутона «X» стал пониматься как 10, ведь эта планета должна была стать десятой в Солнечной системе. Наконец, в 2006 году Международный Астрономический союз переклассифицировал Плутон, переведя его из обычных планет в карликовые, и тем уменьшил количество планет в нашей системе на одну. После этого «X» опять стал «Иксом».

Масса Нептуна

Снимок Нептуна NASA

В 1992 году Майлз Стэндиш, проанализировав данные, полученные во время пролета «Вояджера-2» мимо Нептуна в 1989 году, уточнил массу планеты-гиганта. Она оказалась на полпроцента меньше, чем считали ранее. Внесение этой поправки в уравнения XIX века полностью объяснило все аномалии орбитального движения Урана. С этой стороны необходимость в планете X отпала.

Пояс Койпера

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Предположения о существовании загадочного траснептунового объекта большой массы сейчас основываются на анализе орбит тел пояса Койпера и еще более удаленных. Параметры орбит Седны и некоторых других отдаленных тел, с точки зрения современной астрономии, необъяснимы. Напрашивается версия, что их вытянуло так длалеко от Солнца притяжением какого-то пока не обнаруженного объекта. Это может быть другая звезда, когда-то прошедшая в непосредственной близости от Солнца, а может быть и неоткрытая до сих пор планета, обращающаяся очень далеко от нашего светила. Совсем недавно был открыт 2015 TG387 — небольшой объект 300-километрового диаметра, обращающийся вокруг Солнца по небывало вытянутой орбите — в афелии он находится в 2300 а.е. от светила.

Массивное тело

На задворках Солнечной системы находится крупная планета lfly.ru

Еще один факт, нуждающийся в объяснении — резкий обрыв пояса Койпера на расстоянии 48 а.е. от Солнца, после чего в космосе ничего нет. Возникает подозрение, что пространство там расчищено каким-то массивным телом.

Жизни нет

Если планета X существует, то температура на ее поверхности блика к абсолютному нулю, что исключает существование жидкой воды, атмосферы и жизни. Поэтому страшилки о рептилоидах, которые периодически прилетают оттуда, следует воспринимать как сказки.

Напомним, ранее ученые предположили, что планета Х может быть “пришельцем“.