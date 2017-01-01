Скончался переживший ядерный удар нобелевский лауреат

В возрасте 90 лет умер Осаму Симомура.

Японский химик и биолог Осаму Симомура, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Симомура удостоился престижной награды в 2008 году вместе с двумя американскими учеными — Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи. Зеленый флуоресцентный белок медузы Aequorea victoria, который он изучал, в настоящее время служит в качестве светящейся метки для определения количества синтезируемого в клетке белка и для доказательства присутствия в клетке специфических соединений.

Симомура родился в городе Фукутияма в 1928 году и учился в Нагасаки, где пережил ядерную бомбардировку в августе 1945 года, находясь в 25 километрах от эпицентра взрыва. В 1958 году он получил степень магистра по органической химии, а в 1960-м стал доктором философии. После этого Симомура начал работать в Принстонском университете (США), где он выделил зеленый флуоресцентный белок из медуз. Перед смертью ученый вернулся в Нагасаки, чтобы провести время с семьей.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался дважды лауреат Нобелевской премии по химии Сенгер.