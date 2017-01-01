В ранней Вселенной нашли самую массивную структуру

Скопление протогалактик сущетствовало черех 2,3 млрд лет после Большого взрыва.

Астрономы при помощи очень большого телескопа ESO обнаружили в ранней Вселенной огромное скопление галактик, образовавшееся только лишь через 2,3 млрд лет после Большого Взрыва.

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Обнаруженный прото-суперкластер, получивший название Гиперион, - самая крупная и массивная структура, которую можно найти в ранней формирующейся Вселенной. Его масса, по оценкам, в миллиард раз превышает массу Солнца.

«Впервые была найдена такая огромная структура при таком высоком красном смещении, чуть более 2 млрд лет с момента Большого взрыва», - сказала ведущий автор доктор Ольга Куччати, итальянский астроном. «Обычно подобные структуры известны при более низком красном смещении, а это означает, что Вселенная имела гораздо больше времени для развития и создания таких огромных вещей. Было неожиданностью увидеть то, что развивалось, когда Вселенная была довольно молода!»

Находящийся в поле COSMOS созвездия Секстанов, Hyperion был обнаружен путем анализа очень большого объема данных, полученных сс помощью Ультра-глубокой съемки VIMOS (VUDS).

Прото-суперкластер имеет очень сложную структуру, содержащую, по крайней мере, 7 областей, имеющих высокую плотность, связанных филаментами галактик, и их размер сравним с соседними сверхскоплениями, хотя и имеет совершенно иную структуру.

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«Суперкластеры, приближенные к Земле, имеют тенденцию к гораздо более концентрированному распределению массы с ясными структурными особенностями», - сказал доктор Брайан Лемэ, астроном из Калифорнийского университета в Дэвисе. «Но в Гиперионе масса распределена гораздо равномернее в серии связанных капель, населенных свободными ассоциациями галактик».

Ожидается, что с учетом его размеров на ранней стадии истории Вселенной Hyperion будет развиваться во что-то похожее на громадные структуры в локальной Вселенной, такие как суперкластеры, составляющие Великую стену Слоан или Суперкластер Девы, которая содержит нашу Галактику Млечного Пути.

«Понимание Hyperion и то, как оно сравнивается с аналогичными недавними структурами, может дать представление о том, как Вселенная развивалась в прошлом и будет развиваться в будущем, и позволяет нам оспорить некоторые модели формирования сверхскопления», - сказал д-р Куччати. «Распаковка этого космического титана помогает раскрыть историю этих масштабных структур».

Напомним, ранее астрономы создали новую модель ранней Вселенной.