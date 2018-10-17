Бог, суперлюди и пришельцы: Вышла последняя книга Стивена Хокинга

О чем успел написать физик?

Выходит в свет последняя книга великого физика Стивена Хокинга “Короткие ответы на серьезные вопросы“. И вот несколько самых главных идей легендарного ученого.

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Хокинг верил, что в ближайшую тысячу лет жизнь на Земле будет уничтожена из-за ядерной войны или экологической катастрофы. Правда, люди к тому моменту, скорее всего, уже колонизируют космос и будут жить припеваючи в другой точке Вселенной. А остальные виды, к сожалению, погибнут.

Выжившие будут “суперлюдьми“ с измененной ДНК. Ведь в будущем богачи начнут вовсю редактировать гены. “Отредактированные“ люди станут жить дольше, их память улучшится, а организм станет более устойчив к болезням. Обычные смертные не смогут конкурировать с прокачанными. Они станут низшей кастой или вовсе вымрут. Суперлюди же будут самоулучшаться снова и снова и, по всей видимости, переселятся на другие планеты и звёзды.

Появление сверхумных машин станет либо лучшим, либо худшим событием в истории человечества. Умные компьютеры будут наделены собственной волей, которая совсем не обязательно совпадёт с нашей. Человек эволюционирует с естественной скоростью, поэтому не сможет тягаться с искусственным разумом. Эту гонку вооружений мы можем и не выиграть, так что единственно верное решение — ее предотвратить.

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Хокинг рассуждает так: если ты случайно наступил на муравья в лесу, то вряд ли это из дикой ненависти к насекомым. Но если ты руководишь строительством новой ГЭС и ради этого придется затопить луг с муравейником, то тут уже ничего не поделаешь. Нужно постараться сделать так, чтобы люди не оказались мелкими букашками на пути сверхразума.

Причин, почему мы до сих пор не обнаружили жизнь за пределами Земли, предостаточно. Хокинг считает, что мы просто все время упускаем ее из виду.

Для Хокинга, скорее всего, Бога нет. Хотя точно утверждать он не берется. Он задается вопросом: Вселенная появилась по воле всевышнего или благодаря законам науки? В этом случае учёный больше склоняется ко второму.

“Вы, конечно, можете назвать научные законы богом, но встретиться с ним и задать ему вопросы не получится“.

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Крупнейшей опасностью Хокинг назвал столкновение с астероидом типа того, который убил динозавров. Против этой угрозы мы беззащитны. Но не стоит забывать и про изменение климата. Температура воды в океанах растет, из-за этого тают ледники и увеличиваются выбросы углекислого газа. В конце концов мы можем очутиться на планете, раскаленной не меньше Венеры.

По мнению Хокинга, лучшее, что мы можем сделать, — это построить термоядерный реактор. Он сможет обеспечить планету энергией без существенных минусов. Он не загрязняет окружающую среду и не способствует глобальному потеплению.

Напомним, ранее была опубликована последняя работа Стивена Хокинга.