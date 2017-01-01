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Ученые записали странный гул в Антарктиде

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Звуки антарктических льдов записали на видео.
Шельф Росса
Шельф Росса
mashable.com

Ученые, отслеживающие влияние теплого воздуха и морской воды на таяние ледников в Антарктике, поделились "жуткими звуками арктической флейты".

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Ученые записали на видео причудливые звуки, которые издают антарктические льды, не слышимые для человеческого уха. Приборы записали постоянный гул, идущий от массивной плиты льда на шельфе Росса.

Исследователи постарались запечатлеть необычные звуки на сверхнизких частотах. По их мнению, вибрации, от которых шел гул, были созданы сильными ветрами, дующими через дюны на шельфе льда Росса.

Как отмечает портал Mashable, специалисты в данном районе следят за тем, как теплый воздух и морская вода могут повлиять на массивные ледники Антарктиды, чтобы предсказать подъем уровня моря. 

Ученые записали странный гул в Антарктиде
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Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Антарктиде реки и водопады.

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Теги: Антарктида, видео, лед
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