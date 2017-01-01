Математики: Жизнь на Землю могла попасть из другой галактики

Гипотезу происхождения жизни оформили в математическую модель.

Гипотеза "панспермии", распространения жизни из какого-то очага, является предметом научных дискуссий уже примерно полтора века. Но, до сих пор, она обходилась без строгого математического моделирования и количественных итогов.

Группа исследователей из Смитсоновского центра астрофизики попыталась прикинуть, сколько потенциальных "переносчиков жизни" может перемещаться между звездными системами одной галактики и даже между разными галактиками.

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Побудительным импульсом для них стало обнаружение в прошлом году астероида Оумуамуа — первого достоверно известного объекта, прилетевшего к нам из другой звездной системы, откуда он, вероятно, был когда-то выкинут гравитацией.

Орбита Оумуамуа (правильнее было бы назвать ее траекторией) представляет из себя гиперболу, закругляющуюся вокруг Солнца. На минимальном расстоянии от него астероид был 9 сентября 2017 года, тогда от нашего светила его отделяли 0.25 а.е. Это немножко меньше того расстояния, на котором находится от Солнца Меркурий.

Направление движения астероида (он движется почти перпендикулярно той плоскости, в которой вращаются планеты Солнечной системы) и его высокая скорость — 87 км/с в перигелии, что примерно в 10−20 раз превышает скорость "наших" астероидов, свидетельствуют о том, что перед нами — пришелец. Сейчас он улетает из Солнечной системы и, вероятно, шансов поглядеть на него поближе, у нас нет. Есть какие-то идеи запуска зондов, которые должны "догнать и посмотреть", но их реализация маловероятна.

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Команда ученых решила просчитать, примерное количество небесных тел, которые могут путешествовать от одной звездной системы к другой.

Как сообщил порталу Universe Today один из авторов работы Абрахам Леб: «После этого открытия Манасви Лингам и я написали статью, в которой мы показали, что межзвездные объекты, подобные Оумуамуа, могут быть захвачены Юпитером или Солнцем. Солнечная система действует как гравитационная «рыболовная сеть», которая содержит тысячи связанных межзвездных объектов такого размера в любой момент времени. Эти связанные межзвездные объекты в принципе могут нести жизнь из другой планетной системы. Эффективность рыболовной сети больше для двойной звездной системы, такой как близлежащие Альфа Центавра А и В, которые могут захватывать объекты, столь же большие, как Земля в течение их жизни».

Естественно, возникает вопрос о том, почему объекты подобные Оумуамуа не наблюдались ранее. Дело, видимо, в том, что ранее у астрономов просто не было инструментов с необходимой для этого чувствительностью.

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Ученые предполагают, что большинство объектов должно быть каменистыми, но, в принципе, это не обязательно. Гравитация одинаково действует на всех, включая и кометы, т. е. тела, в заметных количествах содержащие лед.

Одним из "двигателей прогресса" согласно предлагаемой модели должен быть центр Галактики, притяжение которого способно разогнать подопытные тела до огромных скоростей.

Все вместе следует понимать в том смысле, что объектов астероидного масштаба и окружающем нас пространстве очень много: порядка миллионов. Правда, из этого не следует, что на каждом сидят бактерии, готовые десантироваться на встреченную планету. Во‑первых, жизнь должна как-то попасть на астероид. Во‑вторых, она должна как-то перенести «перевозку» — миллионы (в самом лучшем случае) лет в вакууме, при сверхнизких температурах и высокой радиации. В-третьих, на эту планету еще надо сесть так, чтобы «население» астероида при этом не изжарилось. Тем не менее, такая гипотеза есть.

Напомним, ранее сообщалось, что за год астрономы зафиксировали почти 500 взрывов в ядрах галактик.