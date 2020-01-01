День в истории: 13 сентября - Первый показ пенициллина и рождение бионики

В этот день, 13 сентября, произошли такие события.

Пенициллин

Пенициллин sohu.com

История пенициллина началась еще в XIX веке. В 1896 году итальянский врач Б.Гозио вывел первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако он не получил практического применения и был забыт.

В 1913 году американские ученые Альсберг и Блек получили из гриба рода Penicillium пенициллиновую кислоту, обладающую противомикробными свойствами. Но война прервала их исследования.

Читай также: День в истории: родились основатель Google и изобретатель паровой машины

В 1928 году английский ученый бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин. Доклад Флеминга “Культура пенициллина“ особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался уже при кратковременном хранении.

День рождения бионики

Бионика в действии Wevolver

13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Эта дата стала днем рождения бионики. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом – “Живые прототипы – ключ к новой технике“.

Читай также: День в истории: Запуск Интернета и Харьковского метрополитена

Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы. Т.е. он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время, по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую субмарину и открытие Киевского политеха.