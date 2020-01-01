День в истории: 6 сентября - Кругосветное путешествие и разъединение сиамских близнецов

В этот день, 6 сентября, произошли такие события.

Завершение первого кругосветного плавания

Корабли Магеллана tut1.ru

В 1522 году 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое кругосветное путешествие.

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Сам Магеллан совершенно не предполагал совершить кругосветную экспедицию – он лишь хотел найти западный маршрут к Молуккам и возвратиться назад. Для любого коммерческого рейса (а рейс Магеллана был таким) кругосветное путешествие бессмысленно. И только угроза нападения португальцев заставила один из кораблей продолжать следовать на запад.

Продажа груза, привезенного судном Виктория, не только покрыла все расходы на экспедицию, но и, несмотря на гибель трех кораблей из пяти, дала значительную прибыль.

Таким образом, испанцы открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. Это первое в истории кругосветное плавание доказало правильность гипотезы о шарообразности Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу.

Кроме того, как обнаружилось, участники экспедиции “потеряли день“. Корабли плыли на запад, вслед за движением Солнца по небосводу, догоняя его. Для преодоления этого парадокса позже была введена линия перемены дат.

Рождение Джона Дальтона

Джон Дальтон blogspot.com/

В 1766 году родился Джон Дальтон, английский физик и химик.

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Он первым провел исследования и описал дефект зрения, которым страдал сам, – цветовую слепоту, позже названную в его честь дальтонизмом. Также он открыл закон парциальных давлений (закон Дальтона), закон равномерного расширения газов при нагревании, закон растворимости газов в жидкостях (закон Генри–Дальтона). Установил закон кратных отношений, обнаружил явление полимеризации (на примере этилена и бутилена), ввел понятие “атомный вес“, первым рассчитал атомные веса (массы) ряда элементов и составил первую таблицу их относительных атомных масс, заложив тем самым количественные основы для древней атомной теории строения вещества.

Первое разделение сиамских близнецов

Разделение сиамских близнецов denvistorii.ru

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В 1987 году в Балтиморе впервые хирургическим путем разъединены сиамские близнецы. Доктор Бенджамин Карсон, возглавив группу из 70 хирургов, смог совершить настоящее чудо. В ходе сложнейшей операции семимесячные мальчики-близнецы из Германии были удачно разъединены. До этого момента история не знала подобных случаев, когда сросшиеся двойняшки могли по-новому взглянуть на мир. Однако Бенджамин доказал, что сиамские близнецы не обречены.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый космический телемост и запуск Вояджера.