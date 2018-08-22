День в истории: 22 августа - Открытие Австралии и первый сухогруз на ядерном топливе

22 августа можно считать днем повторного открытия южного континента.

Открытие Австралии

Джеймс Кук на берегу Татити Гравюра неизвестного художника XVII века

Точно сказать, кто первый открыл этот материк, нельзя. Первооткрывателями можно назвать людей, которые изначально заселили Австралию. Потом высадку на берега континента совершили голландцы в XVII столетии.

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Но самый большой вклад в исследование Австралии совершили британцы. В 1770 году Джеймс Кук со своей экспедицией высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны. Это событие и стало решающим для освоения Австралии. Можно сказать, что Кук открыл континент для всего мира.

Открытие Петры

Петра в фильме Скриншот видео

Известный памятник архитектуры - город в скале - был скрыт от всего мира до 1812 года. Экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила руины древнего города, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.

Сейчас Петра - излюбленное туристами место. Часто город снимают в фильмах. Например, в ленте Индиана Джонс и последний крестовый поход.

Первый сухогруз на ядерном топливе

Атомоход Саванна airbase.ru

22 августа 1962 года в плаванье отправился первый грузо-пассажирский атомоход Саванна, построенный в конце 1950-х годов.

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Атомоход создали в США, а стоимость судна составила $46,9 млн, из них $28,3 млн — стоимость реактора и топлива. Строительство финансировало правительство США с целью демонстрации потенциала использования ядерной энергетики.

На прикол судно встало в 1981 году. Теперь это музейный экспонат. Ядерного топлива на нем нет, но сам реактор еще сохраняет слабое радиактивное излучение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париж прибыло самое большое в мире судно на солнечных батареях.