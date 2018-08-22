День в истории: 22 августа - Открытие Австралии и первый сухогруз на ядерном топливе
Открытие Австралии
Точно сказать, кто первый открыл этот материк, нельзя. Первооткрывателями можно назвать людей, которые изначально заселили Австралию. Потом высадку на берега континента совершили голландцы в XVII столетии.
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Но самый большой вклад в исследование Австралии совершили британцы. В 1770 году Джеймс Кук со своей экспедицией высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны. Это событие и стало решающим для освоения Австралии. Можно сказать, что Кук открыл континент для всего мира.
Открытие Петры
Известный памятник архитектуры - город в скале - был скрыт от всего мира до 1812 года. Экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила руины древнего города, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.
Сейчас Петра - излюбленное туристами место. Часто город снимают в фильмах. Например, в ленте Индиана Джонс и последний крестовый поход.
Первый сухогруз на ядерном топливе
22 августа 1962 года в плаванье отправился первый грузо-пассажирский атомоход Саванна, построенный в конце 1950-х годов.
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Атомоход создали в США, а стоимость судна составила $46,9 млн, из них $28,3 млн — стоимость реактора и топлива. Строительство финансировало правительство США с целью демонстрации потенциала использования ядерной энергетики.
На прикол судно встало в 1981 году. Теперь это музейный экспонат. Ядерного топлива на нем нет, но сам реактор еще сохраняет слабое радиактивное излучение.
Напомним, ранее сообщалось, что в Париж прибыло самое большое в мире судно на солнечных батареях.
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