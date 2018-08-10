Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Причиной вымирания древних людей назвали ленность

Спецтема: Итоги 2014 года
Комментариев: 1
Наши предки прикладывали слишком мало усилий для создания инструментов.
Хомо Эректусы были слишком ленивыми
Хомо Эректусы были слишком ленивыми
John Gurche

Археологи Австралийского национального университета выяснили, что человек прямоходящий (Homo erectus), предок людей современного типа, вымер из-за того, что прикладывал недостаточно сил для создания инструментов и добычи пищи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: Ученые назвали новую причину вымирания неандертальцев

По словам ученых, человек прямоходящий для изготовления каменных инструментов использовал камни, которые находил в непосредственной близости от жилья, даже те, что из-за низкого качества не совсем подходили для этой цели.

Исследователи обнаружили место древней стоянки архаичных людей, где были найдены артефакты, сделанные из камней, которые лежали у подножия холма. В то же время на самой возвышенной находились нетронутые породы, более подходящие для создания орудий труда.

Читай также: Опровергнута главная причина происхождения человека

По мнению археологов, эректусы считали, что у них достаточно ресурсов, и не заботились об улучшении своего положения. Для них был характерен более оседлый образ жизни, чем у Homo sapiens и неандертальцев. Последние поднимались в горы, чтобы найти камни хорошего качества и транспортировать их на большие расстояния.

Поделись:
Теги: люди, Homo Erectus, антропология
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
zveroboy111    10.08.2018, 17:18
Оценка:  0
zveroboy111
А до чого тут фото путлєра?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь