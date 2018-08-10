Причиной вымирания древних людей назвали ленность

Наши предки прикладывали слишком мало усилий для создания инструментов.

Археологи Австралийского национального университета выяснили, что человек прямоходящий (Homo erectus), предок людей современного типа, вымер из-за того, что прикладывал недостаточно сил для создания инструментов и добычи пищи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: Ученые назвали новую причину вымирания неандертальцев

По словам ученых, человек прямоходящий для изготовления каменных инструментов использовал камни, которые находил в непосредственной близости от жилья, даже те, что из-за низкого качества не совсем подходили для этой цели.

Исследователи обнаружили место древней стоянки архаичных людей, где были найдены артефакты, сделанные из камней, которые лежали у подножия холма. В то же время на самой возвышенной находились нетронутые породы, более подходящие для создания орудий труда.

Читай также: Опровергнута главная причина происхождения человека

По мнению археологов, эректусы считали, что у них достаточно ресурсов, и не заботились об улучшении своего положения. Для них был характерен более оседлый образ жизни, чем у Homo sapiens и неандертальцев. Последние поднимались в горы, чтобы найти камни хорошего качества и транспортировать их на большие расстояния.