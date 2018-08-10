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Снова Нибиру: Уфологи пугают землян землетрясениями

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Якобы приближающаяся планета вызывает землетрясения по всей Солнечной системе.
Конец света принесет Нибиру, уверены уфологи
Конец света принесет Нибиру, уверены уфологи
u-f.ru

Уфологи утверждают, что Планета Х заставляет извергаться вулканы планет Солнечной системы и "высасывает" лаву из недр Земли.

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"Специалисты" по внеземным цивилизациям говорят, что теория апокалипсиса от прибытия в Солнечную систему неизвестной Нибиру с каждым днем все более реальны, чем прежде.

Кристиан Негуреану утверждает, что существует огромная гравитационная сила , обусловленная наличием другой планетарной системы, управляемой звездой Немезидой, которая окружена некоторыми планетами, в том числе Нибиру (Планетой X). Они влияют на некоторые планеты, такие как Уран, Сатурн, Юпитер, Земля, Венера и наша Солнце.

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Так, утверждается, что на спутнике Юпитера Ио вулкан стал активным. На Венере активизировался вулкан Идунн Монс. А на Солнце замечены магнитные бури и сильные извержения лавы, которая провоцирует потоки необычных "ядовитых" волн и лучей на Землю. Эти радиоактивные бури настолько сильны, что они способны выбивать спутники, нарушать работу таких служб, как связь и GPS, угрожать самолетам и даже мешать электроснабжению.

На нашей планете в данный момент извергаются более 20 вулканов, большинство из них сосредоточено в Огненном кольце, и, похоже, ситуация ухудшается. Если теория о приходе Нибиру станет реальностью, то вполне можно считать активность вулканом явным знамением.

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Теги: землетрясение, Нибиру, апокалипсис
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
apollon    10.08.2018, 15:25
Оценка:  0
apollon
так уже ведь прилетала в 2015м ... анунаки передали привет новоросии и улетели обратно!
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