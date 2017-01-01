Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Свет мобильных телефонов вреден для здоровья - ученые

Комментариев: 0
У экранов мобильных телефонов есть очень опасная особенность.
Свет мобильных признали вредным
Свет мобильных признали вредным
freepik.com

Ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения из-за формирования токсичной формы ретинала — химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки. об этом сообщает издание Science Alert.

Читай также: Вред от мобильных признали несущественным

С возрастом происходит дегенерация желтого пятна (макулодистрофия), которая ухудшает остроту зрения и является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки. Считается, что свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра усугубляет нарушения сетчатки, однако ученые не знали, насколько это воздействие серьезно.

Исследователи выяснили, что макулодистрофия происходит из-за образования скрученной формы ретинала — производного витамина А, обладающего токсичным действием. Этот процесс обратим, однако у некоторых людей протекает неэффективно, в результате чего происходит накопление патогенной формы. Это приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, в результате повышается уровень кальция, клетки изменяют свою форму и гибнут.

Поделись:
Теги: мобильные телефоны, вред, медики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь