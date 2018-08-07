Ученые назвали самые неприятные запахи

Среди них - муравьед, раффлезия и сыр.

Группа исследователей из Калифорнийского университета Беркли (The University of California, Berkeley) обнаружила определенную связь между человеческим восприятием запахов, электронной плотностью и молекулярным весом. Более тяжелые и распространенные молекулы обычно относятся к плохим, резким запахам, в то время как более легкие — к приятным. Например, молекула бутанола — электронно-плотная и крупная, бутиловый спирт же пахнет гниющей древесиной, а лимонен, компактная и легкая молекула, — цитрусом.

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Химическая природа действительно влияет на качество запаха, однако, по мнению экспертов, важно и то, как наш мозг реагирует на раздражитель и что именно делает его ужасным для нашего восприятия. Исследования показывают: эволюция играет свою роль, заставляя нас бояться определенных запахов для выживания. В частности, лабораторные мыши никогда не видели кошку, однако их пугает запах этого хищника. При этом на другие новые для них запахи, включая неприятные, столь яркой реакции не наблюдалось.

Итак, какие же запахи наиболее неприятны человеку, по мнению калифорнийских исследователей?