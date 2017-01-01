Астрономы обнаружили звезду с рекордным содержанием лития

Звезду открыли китайские астрономы.

В процессе детального изучения космического пространства астрономы смогли натолкнуться на звезду, располагающую на своей поверхности очень большими запасами лития. Учёные уверены, что углублённое изучение этого космического тела позволит получить много интересной информации относительно возникновения Вселенной. Более подробно с результатами изучения космоса, можно познакомиться в научном издании под названием Natur Astronomy.

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Как было установлено китайскими специалистами, обнаруженная ими звезда располагает самыми крупными запасами лития. Все ранее найденные звёзды значительно уступают этой по объёмам присутствия там этого соединения.

Китайским астрономам стало известно, что количество лития, на недавно найденной ими в космосе звезде превосходит в три раза те объёмы, которые до этого фиксировались на других звёздах. Находку удалось сделать в моменты детального изучения северной части галактического диска, неподалёку от созвездия Змееносец. Специалисты подсчитали, что расстояние от нашей планеты до этого космического объекта составляет 4,5 тысячи световых лет.

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В своём исследовании китайские астрономы задействовали свермощный телескоп, имеющий название LAMOST. Данное устройство является многоцелевым спектроскопом, который помогает детально изучать большие участки космоса. Он расположен на наблюдательной станции Синлун в северной китайской провинции Хэбэй.