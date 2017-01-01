В России засняли падение зеленого метеора

Видео падающего метеора выложили в Сеть.

Жители города Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия) поздним вечером в субботу, 4 августа, стали свидетелями редчайшего климатического явления - падения метеорита.

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По словам очевидцев, болид зеленого цвета пронесся над городом на огромной скорости. Это необычайное природное явление смогли увидеть также жители других городов.

Видео падения метеорита разместили в социальных сетях.

Впрочем, интернет-пользователи также предположили, что горожане стали свидетелями сгорания ступеней космической ракеты. Многие также приняли метеорит за НЛО.

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В комментариях писали, что "это инопланетяне прилетели захватывать Землю".

Напомним, на середину августа приходится пик звездопада Персеиды. Пик зрелищного звездопада придется на 13 августа: количество падающих метеоритов достигнет сотни в час.