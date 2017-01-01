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В Египте нашли еще одного Сфинкса

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Сфинкса откопали в Луксоре.
Найденный сфинкс похож на "классического" в Гизе
Найденный сфинкс похож на "классического" в Гизе

В Египетском Луксоре обнаружена статуя Сфинкса. Об этом рассказал глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, передает издание Youm7.

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Артефакт обнаружили рабочие во время строительства новой дороги на Аллее сфинксов между Карнакским и Луксорским храмами. Найденная статуя не похожа на остальных сфинксов с бараньими головами, а напоминает "классического" Сфинкса в Гизе — льва с головой человека.

Памятник пока остается в земле. По словам Азиза, статую невозможно извлечь, поскольку она может разрушиться от резкого изменения окружающей среды.

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В 2014 году в Луксоре была обнаружена гробница пивовара, возраст которой составляет более 3200 лет. Как выяснили археологи, гробница в форме буквы Т принадлежит Хонсо Им-Хебу, который изготавливал напитки для ритуалов, посвященных богине Мут. На стенах захоронения обнаружены прекрасно сохранившиеся до наших дней рисунки, изображающие сцены из жизни пивовара: от бытовых до обрядовых.

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Теги: Сфинкс, Египет, открытие
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