Цивилизацию майя погубила засуха

Долгая засуха вынудила людей покинуть города.

Одной из причин падения цивилизации майя в классический период стала продолжительная засуха, говорится в Science. Годовой уровень осадков в этот период упал на 20-70 процентов, говорят американские геологи, которые проанализировали изотопный состав воды в осадочных породах озера Чичанканаб на полуострове Юкатан.

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Цивилизация майя существовала примерно с 2000 года до нашей эры до конца XVII века, когда последнее независимое государство индейцев завоевали испанцы. В классический период (примерно 250–900 годы нашей эры) государства майя разрастаются и начинают враждовать между собой. Население городов растет, между ними делают дороги, а в самих городах строят грандиозные здания и монументы; некоторые из них сохранились до сегодняшнего дня. Но в IX–X веках в государствах, находившихся в центральной и южной части полуострова Юкатан, наступил коллапс. Некоторые королевские династии прекратили свое существование, города были заброшены, а покинувшие их люди, вероятно, мигрировали на север полуострова. Основными причинами падения цивилизации майя исследователи называли эпидемии, истощение природных ресурсов, которое было вызвано перенаселенностью городов, вторжение на территории майя индейцев-тольтеков, коллапс торговых путей, а также повторяющиеся засухи.

Геологи из Кембриджского и Флоридского университетов под руководством Николаса Эванса (Nicholas Evans) привели доказательства в пользу “теории засухи“. Исследователи проанализировали воду в осадочных породах озера Чичанканаб, которое находится в центральной части Юкатана. Изотопный состав воды (кислорода 17О, 18О и дейтерия — изотопа водорода) немного меняется при испарении воды. Поэтому по изменению уровня изотопов в воде, связанной с осадочным гипсом, а также сравнению уровня изотопов в “осадочной“ и озерной воде можно реконструировать климат и оценить влажность воздуха и количество осадков в какой-либо местности.

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Авторы статьи построили математическую модель, которая симулировала изменение изотопного состава воды в озере, в том числе связанной в гипсовых отложениях. Сначала ее протестировали на современных данных, а затем — на данных IX–X веков — окончания классического периода цивилизации майя. Результаты расчетов показали, что тысячу лет назад в районе озера Чичанканаб действительно была продолжительная засуха. В это время годовой уровень осадков падал на 41-54 процента, а в особенно суровые годы — на 70 процентов по сравнению с современным уровнем, а относительная влажность воздуха уменьшалась на 2-7 процентов.

Авторы заключают, что засуха могла быть одной из самых суровых на Юкатане в эпоху голоцена и что она вполне могла быть причиной упадка цивилизации майя в центральной части полуострова.

Буквально неделю назад археологи сообщили, что обнаружили в мексиканской части полуострова Юкатан пещеру с рисунками майя. Среди них были рисунки птиц и млекопитающих, а также геометрические рисунки и силуэты людей.