Найдено безопасное средство от рака

Препарат останавливает опухоль.

Ученые Института Монаша в Мельбурне (Австралия) выявили новый тип противоракового препарата, который останавливает рост опухоли без серьезных побочных эффектов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Молекулы в составе препарата направлены на подавление активности белков KAT6A и KAT6B, действие которых, как показано, усиливается в опухолевых клетках. Результаты доклинических испытаний продемонстрировали, что выключение гена, кодирующего KAT6A, увеличивает продолжительность жизни у мышей, страдающих лимфомой. В этом случае у раковых клеток нарушается клеточный цикл и останавливается деление. Вместе с тем, препарат не затрагивает здоровые ткани, что отличает его от других видов химиотерапии.

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По мнению ученых, новая терапия может быть эффективна для предотвращения рецидива заболевания после первичного лечения. Однако эффективность препарата для больных раком людей необходимо доказать в будущих исследованиях.

В июле этого года американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта опубликовали в журнале The Lancet Oncology статью, в которой сообщили, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников.