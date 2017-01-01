Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Найдено безопасное средство от рака

Комментариев: 0
Препарат останавливает опухоль.
Эффективное лекарство от рака найдено
Эффективное лекарство от рака найдено

Ученые Института Монаша в Мельбурне (Австралия) выявили новый тип противоракового препарата, который останавливает рост опухоли без серьезных побочных эффектов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: Биологи нашли новое средство против рака

Молекулы в составе препарата направлены на подавление активности белков KAT6A и KAT6B, действие которых, как показано, усиливается в опухолевых клетках. Результаты доклинических испытаний продемонстрировали, что выключение гена, кодирующего KAT6A, увеличивает продолжительность жизни у мышей, страдающих лимфомой. В этом случае у раковых клеток нарушается клеточный цикл и останавливается деление. Вместе с тем, препарат не затрагивает здоровые ткани, что отличает его от других видов химиотерапии.

Читай также: Ученые раскрыли секрет неизлечимости рака

По мнению ученых, новая терапия может быть эффективна для предотвращения рецидива заболевания после первичного лечения. Однако эффективность препарата для больных раком людей необходимо доказать в будущих исследованиях.

В июле этого года американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта опубликовали в журнале The Lancet Oncology статью, в которой сообщили, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников.

Поделись:
Теги: рак, лекарство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь