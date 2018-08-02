Секрет зарождения жизни нашли в свете Солнца

Уровень ультрафиолета влияет на зарождение жизни.

Ученые определили группу планет за пределами нашей солнечной системы, где существуют те же самые химические условия, которые, возможно, привели к возникновению жизни на Земле.

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Исследователи из Кембриджского университета и Лаборатории по медицинским исследованиям Молекулярной биологии (MRC LMB) нашли, что возможность для развития жизни на поверхности скалистой планеты связана с типом и силой света, исходящего из родительской звезда. Так, на примере с Землей, ученые хотят показать, что она получает как раз необходимое для жизни количество света.

Детальные результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances. Здесь рассказывается, что звезды, которые испускают достаточно ультрафиолетового света, способны дать импульс жизни на своих орбитальных планетах таким же образом, как это, вероятно, произошло с нашим Солнцем и Землей. Все дело в том, что определенный уровень ультрафиолета приводит в действие ряд химических реакций, которые производят стандартные блоки для зарождения жизни.

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Исследователи определили диапазон планет, где ультрафиолетовый свет от их хозяйской звезды достаточен для того, чтобы позволить этим химическим реакциям произойти, и которые лежат в пригодном для жизни диапазоне, где жидкая вода может существовать на поверхности планеты.

"Это исследование позволяет нам значительно сузить области, где стоит сказать потенциально обитаемые планеты", - сказал Пол Риммер, ученый из Кавендишской лаборатории в Кембридже и MRC LMB. "Мы подходим все ближе к разгадке загадки о том, одни ли мы во Вселенной".