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Секрет зарождения жизни нашли в свете Солнца

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Уровень ультрафиолета влияет на зарождение жизни.
Жизнь зависит от родительской звезды
Жизнь зависит от родительской звезды

Ученые определили группу планет за пределами нашей солнечной системы, где существуют те же самые химические условия, которые, возможно, привели к возникновению жизни на Земле.

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Исследователи из Кембриджского университета и Лаборатории по медицинским исследованиям Молекулярной биологии (MRC LMB) нашли, что возможность для развития жизни на поверхности скалистой планеты связана с типом и силой света, исходящего из родительской звезда. Так, на примере с Землей, ученые хотят показать, что она получает как раз необходимое для жизни количество света.

Детальные результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances. Здесь рассказывается, что звезды, которые испускают достаточно ультрафиолетового света, способны дать импульс жизни на своих орбитальных планетах таким же образом, как это, вероятно, произошло с нашим Солнцем и Землей. Все дело в том, что определенный уровень ультрафиолета приводит в действие ряд химических реакций, которые производят стандартные блоки для зарождения жизни.

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Исследователи определили диапазон планет, где ультрафиолетовый свет от их хозяйской звезды достаточен для того, чтобы позволить этим химическим реакциям произойти, и которые лежат в пригодном для жизни диапазоне, где жидкая вода может существовать на поверхности планеты.

"Это исследование позволяет нам значительно сузить области, где стоит сказать потенциально обитаемые планеты", - сказал Пол Риммер, ученый из Кавендишской лаборатории в Кембридже и MRC LMB. "Мы подходим все ближе к разгадке загадки о том, одни ли мы во Вселенной".

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Теги: Солнце, жизнь, планета
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.08.2018, 10:46
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гость
то всё брехня!!! вся жизнь и всё на планете Земля появилось из -за х*хлов!!!! И моря х*хлы рыли и, Луну притянули и, первые даже в КОСМОСЕ полетали!!!
Сало Укропии !!! Геям Сало !!!!
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