Астрономы засняли лунные молнии

Ученые спорят по поводу их происхождения.

С помощью инструмента MIDAS испанским астрономам снова удалось зафиксировать и задокументировать две так называемые лунные молнии. Сами астрономы считают, что речь при этом идет об ударах фрагментов астероида или кометы размером с грецкий орех. Ученые надеются, что наблюдения за подобными метеороидами позволят получить новые знания, в том числе и в отношении риска для Земли при ударах космических объектов.

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Феномен лунных вспышек наблюдался с Земли уже на протяжении столетий – если не больше, что порождало различные верования, легенды и версии – что же там может светиться и вспыхивать?

Под заглавием «Lunar Transient Phenomena» (LTP), то есть «лунные переходные явления», астрономы в общем описали краткосрочные световые феномены на Луне, которые они разделили на «лунные молнии» и «лунные свечения». В то время как лунные молнии вспыхивают на короткий промежуток времени и интенсивно, «лунные свечения» представляют собой локальные изменения яркости или цвета на поверхности Луны.

В общей сложности астрономами наблюдалось около 1500 случаев необычного феномена, которые были описаны. До сих пор ученые бьются над разгадкой вопроса, что же является причиной лунных свечений. Причем некоторые даже утверждают, что это лишь оптический обман, который возникает от усталости глаз наблюдателя или вследствие отражения солнечного света.

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При этом все наблюдатели уверены в том, что в случае смутно меняющих яркость лунных свечений причина не связана с попаданием метеоритов, так как подобные события вызывают значительно более яркие и концентрированные световые вспышки – именно, как и у описанных здесь «лунных молний».

Как лунные молнии, так и лунные свечения уже давно интенсивно изучаются астрономами – в том числе и в надежде на то, что это может оказаться и признаком геологической активности уже давно считающейся геологически мертвой Луны.

Мадиедо предполагает, что в данном случае эти вспышки вызваны метеороидами – небольшими фрагментами астероида или кометы. Но в этом последнем случае такие «снаряды» не могли быть по размеру больше грецкого ореха, уверен астроном, полагая, что они были частью метеоритного потока альфа-каприкорнидов, которые, в свою очередь, являются частью хвоста кометы 169P/NEAT, проходившей как раз в это время наблюдения по соседству с Землей и Луной.