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Связь между раком мозга и электромагнитным излучением не установлена

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Медики опровергли взаимосвязь между заболеванием и излучением.
Электромагнитное излучение не влияет на мозг
Электромагнитное излучение не влияет на мозг

Специалисты из Барселонского института глобального здравоохранения воспользовались масштабной выборкой исследования INTEROCC, чтобы показать, что между раком мозга и большим воздействием электромагнитного излучения нет очевидной связи. Работа опубликована в журнале Environment International.

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INTEROCC — международное исследование, затронувшее семь стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Его организаторы измеряли уровень воздействия электромагнитного поля на людей. Всего в нем участвовало 2 054 человека, страдающих от глиомы – первичной опухоли мозга, и 1 924 человека с диагнозом «менингиома» (опухоль, растущая из клеток паутинной мозговой оболочки); 5 601 человек выступили контрольной группой.

Для обработки статистических данных исследователи воспользовались методом SEM (source-exposure matrix). С его помощью они обрабатывали анкеты, определяя средний уровень воздействия электромагнитных полей. Опросник учитывал взаимодействие людей с радарами, телекоммуникационными антеннами, аппаратами медицинской диагностики, микроволновыми печами и другими приборами.

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По словам ученых, результаты не выявили связи между совокупным воздействием электромагнитных полей и возникновением глиомы или менингиомы у больных людей. В тех случаях, когда исследователи находили ассоциации, уровень отношения шансов (количественное описание связи) не доходил до единицы.

В мае с помощью персонализированного средства на основе собственных дендритных клеток пациентов ученым удалось увеличить среднюю продолжительность жизни людей с глиобластомой — наиболее агрессивной формой опухоли мозга.

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Теги: электромагнитное излучение, рак мозга, рак
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