Найден новый вид клеток - скутоид

Клетка имеет необычную форму.

Недавно группе исследователей из США и Испании удалось обнаружить новый вид клеток. Более того, их форма настолько необычна, что получила собственное название.

Читай также: Найден новый вид стволовых клеток

Как сообщает издание Nature Communications, новая геометрическая фигура получила название скутоид (scutoid). Она обнаружена в тканях эпителия и благодаря своей форме, как выяснилось, именно скутоиды обеспечивают гибкость и плотность структуры. Эпителий, как известно, выстилает поверхность внутренних органов, а его клетки плотно прилегают друг к другу. Ранее считалось, что эпителиальные клетки в основном имеют форму призмы или усеченной пирамиды.

В своей работе авторы решили смоделировать строение клеток с целью выяснения точной структуры. Для этого использовали диаграмму Вороного. Моделирование показало, что в плотной ткани должны присутствовать не только призмы и усеченные пирамиды, но и клетки более сложной формы. Для того, чтобы выполнять требуемую функцию, клеткам необходимо было иметь 5 или 6 граней, одна из которых была бы треугольной формы. Свое название скутоид получил от латинского слова scutellum – треугольной хитиновой пластины насекомых, которую можно без труда увидеть, например, на спине клопов.

Читай также: В клетках бактерий обнаружили счетчики энергии

Более того, при подробном изучении анатомических структур выяснилось, что скутоиды действительно присутствуют в тканях некоторых живых существ. Например, они были обнаружены в слюнных железах дрозофил и тканях зародышей рыб данио-рерио. Ученые считают, что скутоиды должны быть и в эпителии человека. При этом, как утверждают ученые, открытие новых столь малых видов геометрических структур позволит усовершенствовать методы выращивания искусственных органов для трансплантации.