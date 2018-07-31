Высчитано самое точное расстояние до Полярной звезды

Астрономы уточнили расстояние до светила.

Астрофизики из Университета Вилланова (штат Пенсильвания, США) уточнили расстояние от Земли до Полярной звезды. До сих пор существовали лишь приблизительные оценки: от 322 до 520 световых лет. Теперь c помощью европейского космического телескопа Гайя (Gaia) ученые определили, что расстояние до Полярной звезды составляет 137 парсек, или почти 447 световых лет. Неточность может составлять 1,6 световых года в большую или меньшую сторону.

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Полярная звезда является ярчайшей и ближайшей к Земле пульсирующей переменной звездой типа дельта Цефея. Астрономы используют цефеиды при определении расстояний до удаленных объектов (в том числе галактик) и скорости расширения Вселенной. Именно поэтому специалистами так важны точные сведения об объекте. Использовать цефеиды в качестве своего рода “маяков“ ученым позволяет зависимость между их яркостью и периодом пульсации.

Также команда ученых смогла уточнить радиус Полярной звезды (около 46 солнечных радиусов) и ее массу (около 6,4 солнечных). По новым оценкам возраст звезды — 55-65 миллионов лет.