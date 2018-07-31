Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Высчитано самое точное расстояние до Полярной звезды

Комментариев: 1
Астрономы уточнили расстояние до светила.
Полярная звезда
Полярная звезда

Астрофизики из Университета Вилланова (штат Пенсильвания, США) уточнили расстояние от Земли до Полярной звезды. До сих пор существовали лишь приблизительные оценки: от 322 до 520 световых лет. Теперь c помощью европейского космического телескопа Гайя (Gaia) ученые определили, что расстояние до Полярной звезды составляет 137 парсек, или почти 447 световых лет. Неточность может составлять 1,6 световых года в большую или меньшую сторону.

Читай также: Астрономы увидели гигантскую вспышку на маленькой звезде (видео)

Полярная звезда является ярчайшей и ближайшей к Земле пульсирующей переменной звездой типа дельта Цефея. Астрономы используют цефеиды при определении расстояний до удаленных объектов (в том числе галактик) и скорости расширения Вселенной. Именно поэтому специалистами так важны точные сведения об объекте. Использовать цефеиды в качестве своего рода “маяков“ ученым позволяет зависимость между их яркостью и периодом пульсации.

Также команда ученых смогла уточнить радиус Полярной звезды (около 46 солнечных радиусов) и ее массу (около 6,4 солнечных). По новым оценкам возраст звезды — 55-65 миллионов лет.

Поделись:
Теги: Полярная звезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Владимир2911    31.07.2018, 17:02
Оценка:  0
Владимир2911
По новым оценкам возраст звезды — 55-65 миллионов лет. Ёма-ё... выходит во времена динозавров Полярной звезды ещё не существовало? Бедняжки - как же они ориентировались без неё?.. :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь