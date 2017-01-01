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Марс рекордно близко приблизился к Земле

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Такое явление происходит раз в 15 лет.
Марс будет видно невооруженным глазом
Марс будет видно невооруженным глазом

После недавнего полного лунного затмения жителей Земли ждет еще одно красочное небесное явление. 31 июля Марс рекордно приблизится к нам на расстояние 57,5 млн километров. В результате этого четвертая планета Солнечной системы станет самой яркой «звездой» на небе, пишет журнал Sky & Telescope.

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Красоту Красной планеты можно будет оценить невооруженным глазом сразу после заката Солнца. Она будет очень яркой и крупной. Если применять телескоп, земляне смогут увидеть Марс в таком же масштабе, как спутник Земли. В последний раз такое тесное сближение можно было наблюдать в августе 2003 года. 

Марс и Земля будут довольно близко находиться друг к другу на протяжении всего августа и лишь в сентябре расстояние между ними начнет стремительно расти.

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Напомним, в ночь на 29 июля произошло сразу два редких астрономических события: самое продолжительное затмение Луны в XXI веке и так называемое великое противостояние Марса, когда Красная планета и Земля выстроились в линию относительно Солнца и двигались вместе на протяжении определенного времени. Такое совпадение двух событий происходит один раз в 25 тысяч лет, хотя великие противостояния Марса происходят раз в 13–17 лет.

В следующий раз Марс так близкой подойдет к Земле 16 сентября 2035 года.

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Теги: Марс, Земля, астрономия
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