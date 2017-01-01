Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ученые предрекли катастрофические изменения погоды

Комментариев: 0
Из-за повышения кислотности морей повысится количество углекислого газа в атмосфере.
Повышенная кислотность может убить кораллы
Повышенная кислотность может убить кораллы

Ученые из Университета Кардиффа (Великобритания) предрекают глобальную мировую катастрофу уже к 2100 году. Поводом для таких угрожающих выводов стали актуальные исследования мирового океана.

Читай также: Названы страны, которые погубит их климат

Исследователи подсчитали, что в связи с постепенным повышением кислотности воды в морях и океанах менее чем за 100 лет этот показатель поднимется к отметке 7,8. Это станет новым рекордом, превысив данные за последние 14 миллионов лет.

Во время научных изысканий специалисты-климатологи занимались анализом истории мирового океана, учитывая сведения самого разного характера за последние 22 миллиона лет.

Согласно озвученным выводам, значительный рост кислотности спровоцирует увеличение содержания углекислого газа в атмосфере Земли. Первыми от этого пострадают коралловые рифы, которым принадлежит важнейшая роль в формировании уникальной океанической экосистемы. 

Читай также: Дым и выхлопы превратят Землю в пустыню

Примером отрицательного влияния повышения кислотности ученые считают Большой коралловый риф в Австралии, который с каждым годом разрушается все больше и больше.

Далее удар природы возьмут на себя морские обитатели, отмечают ученые. И к 2100 году катастрофа приобретет глобальный характер.

Поделись:
Теги: погода, океаны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь