Ученые предрекли катастрофические изменения погоды

Из-за повышения кислотности морей повысится количество углекислого газа в атмосфере.

Ученые из Университета Кардиффа (Великобритания) предрекают глобальную мировую катастрофу уже к 2100 году. Поводом для таких угрожающих выводов стали актуальные исследования мирового океана.

Читай также: Названы страны, которые погубит их климат

Исследователи подсчитали, что в связи с постепенным повышением кислотности воды в морях и океанах менее чем за 100 лет этот показатель поднимется к отметке 7,8. Это станет новым рекордом, превысив данные за последние 14 миллионов лет.



Во время научных изысканий специалисты-климатологи занимались анализом истории мирового океана, учитывая сведения самого разного характера за последние 22 миллиона лет.



Согласно озвученным выводам, значительный рост кислотности спровоцирует увеличение содержания углекислого газа в атмосфере Земли. Первыми от этого пострадают коралловые рифы, которым принадлежит важнейшая роль в формировании уникальной океанической экосистемы.

Читай также: Дым и выхлопы превратят Землю в пустыню

Примером отрицательного влияния повышения кислотности ученые считают Большой коралловый риф в Австралии, который с каждым годом разрушается все больше и больше.



Далее удар природы возьмут на себя морские обитатели, отмечают ученые. И к 2100 году катастрофа приобретет глобальный характер.