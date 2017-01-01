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Древний пещерный медведь оказался вегетарианцем

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Жившие 100 тысяч лет назад медведи питались растительной пищей.
Скелет медведя
Скелет медведя

В конце эпохи плейстоцена (125−12 тысяч лет назад) на территории Европы водилось два вида медведей: всеядный бурый Ursus arctos и не дожившие до наших дней пещерные медведи Ursus spelaeus. Последние, в отличие от всеядных бурых, питались в основном растительной пищей, но ученые до сих пор плохо представляли, то привело к их вегетарианству; судить об этом было сложно главным образом из-за редкости останков предков этих медведей, таких как Ursus deningeri (денингерского медведя).

Сравнение роста медведей и человека
Сравнение роста медведей и человека

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На этой неделе в Historical Biology вышла статья с описанием диеты денингерского медведя; группа исследователей из Германии и Испании изучила строение челюстей и зубов U. deningeri установила, что эти ископаемые медведи, так же как и их потомки — пещерные медведи, питались в основном растениями. Компьютерное сканирование останков U. deningeri позволило виртуально очистить челюсти и зубы от грязи, не повредив ископаемые, и сравнить их форму с формой челюстей и зубов пещерных и современных медведей.

Реконструкция черепа медведя
Реконструкция черепа медведя

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Медведи U. deningeri появились как минимум за 500 миллионов лет до пещерных медведей, а значит, разделение на травоядных и всеядных среди европейских представителей семейства медвежьих также появилось на полтысячи миллионов лет раньше.

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Теги: археология, медведь
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