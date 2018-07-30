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Фото - просто космос: выбраны финалисты Астрономического фотографа года

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Всего в конкурсе приняли участие 4200 работ.
Финалисты конкурса Астрономический фотограф 2018 года
Финалисты конкурса Астрономический фотограф 2018 года

"Астрономический фотограф года" (Insight Astronomy Photographer of the Year) — это крупнейший международный конкурс астрофотографов, на котором ежегодно представляются удивительные снимки ночного неба и Вселенной. Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.

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"Этот год показал нам, что судить работы участников некоторых категорий невероятно сложно, — говорит Мелани Вандербрук, арт-куратор Королевских музеев Гринвича. — Например, в категории Звезды и туманности показана красота самых разных цветов, текстур и форм".

В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победители престижного конкурса будут объявлены 24 октября. В этот же день в честь десятилетия конкурса в Национальном Морском музее Великобритании откроется выставка, на которой работы победителей будут представлены вместе с лучшими фотоработами прошлых лет.

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Теги: фото, астрономия, фотография, конкурс
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гость  (аноним)  30.07.2018, 12:04
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