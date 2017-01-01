Планетологи выявили источник пыли на Марсе

Пыль от всего одного геологического формирования покрывает всю планету.

Недавнее исследование, выполненное учеными из Университета Джона Хопкинса, показало, что пыль, которая покрывает большую часть поверхности Красной планеты, происходит в основном из одного единственного геологического формирования длиной тысяча километров. Речь идет о Medusae Fossae Formation.

Читай также: Ученые подтвердили существование подземных каналов на Марсе

Все детали данного исследования были опубликованы в периодическом научном издании Nature Communications. Стоит подчеркнуть тот факт, что химический состав пыли в области Medusae Fossae Formation очень схож с составом пыли в марсианской атмосфере.

“Мы поняли, что Марс не был бы таким пыльным, если бы на его поверхности не было такого огромного формирования, которое постепенно разрушается и по сути “загрязняет» планету“ сообщил соавтор исследования Кевин Льюис, старший преподаватель из Университета Джонса Хопкинса.

Очевидно, что если бы на поверхности Марса была вода и осадки в виде дождя или снега, то эта планета не была бы настолько запыленной.