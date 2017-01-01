Полное лунное затмение 27 июля 2018 года: Онлайн-трансляция

Если из-за погоды вам не удается увидеть лунное затмение - есть выход.

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27 июля 2018 года пройдет полное лунное затмение. Оптимальные условия для наблюдения за этим лунным затмением ожидаются на территории Южного Казахстана, в государствах Средней Азии, в акватории Каспийского моря, а также в кавказском регионе.

К сожалению, из-за циклона Галина жители Украины могут не увидеть само затмение. Но есть выход. Просто запустите один из плееров онлайн-трансляции.

Когда произойдет лунное затмение.

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Время основных этапов этого астрономического события приводится по киевскому времени ( UTC+3).

• 20:15 – на диск Луны надвигается полутень Земли. Примечательно, что для простого наблюдателя этот момент еще незаметен и ему кажется, что яркость Луны остается неизменной. Но эта фаза хорошо фиксируется фото- и видеосредсвами.

• 21:24 – на диск Луны надвигается земная тень (визуально наблюдается затемнение левой части лунного диска, хотя остальная его часть продолжает оставаться яркой).

• 22:30 – лунный диск полностью закрывается тенью нашей планеты. Луна окрашивается в красный цвет, в 6˚ ниже нее виден яркий Марс. Также вдали от городов хорошо виден Млечный путь и пролетающие метеоры.

• 23:22 – максимальное закрытие Луны земной тенью. Весь лунный диск равномерно окрашен в красный цвет.

• 00:13 – завершение фазы полного затмения Луны (возле левой части лунного диска виден яркий кант). Фаза полного лунного затмения продолжится 103 минуты – дольше всего в XXI столетии.

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Это связано с совпадением сразу трех обстоятельств:

а) медленное движение Луны по причине нахождения в апогее своей орбиты;

б) прохождение Луны буквально через центр тени Земли;

в) нахождение Земли в месте, близком к точке наибольшего удаления от Солнца (3-4 июля каждого года Земля проходит точку максимального удаления от нашего светила).

• 01:19 – тень Земли уходит с лунного диска, остается лишь полутень (Луна уже снова ярко светится, и не каждый заметит незначительную тусклость правой стороны диска).

• 02:29 – теперь и полутень Земли полностью сошла с лунного диска, и Луна выглядит так, как она и должна выглядеть в полнолуние.