В метеорите обнаружили новый минерал

Ученые из России обнаружили новый минерал в железном метеорите Уакит (по названию поселка Баунтовском эвенкийском районе Бурятии), который был найден в 2016 году. Открытие представили на Собрании международного метеоритного общества. Минерал состоит из нитрида ванадия.

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Чтобы доказать находку нового вещества или минерала, необходимо было получить данные о его кристаллической структуре.

Поскольку размер частиц уакитита очень мал и составляет порядка 1−5 микрона, исследовать его структуру традиционным методом рентгенографического анализа было невозможно.

Для изучения материала была создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества.