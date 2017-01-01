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В метеорите обнаружили новый минерал

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Метеорит с новым соединением минералов
Метеорит с новым соединением минералов

Ученые из России обнаружили новый минерал в железном метеорите Уакит (по названию поселка Баунтовском эвенкийском районе Бурятии), который был найден в 2016 году. Открытие представили на Собрании международного метеоритного общества. Минерал состоит из нитрида ванадия.

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Чтобы доказать находку нового вещества или минерала, необходимо было получить данные о его кристаллической структуре.

Поскольку размер частиц уакитита очень мал и составляет порядка 1−5 микрона, исследовать его структуру традиционным методом рентгенографического анализа было невозможно.

Для изучения материала была создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. 

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Теги: метеорит, минерал
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