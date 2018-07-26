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Физики описали гибель Вселенной

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Наблюдаемая нами Вселенная погибнет через 30-40 миллиардов лет.
Вселенной назначили время гибели
Вселенной назначили время гибели

Физики Василис Ойконому (Греция) и Сергей Одинцов (Россия) смоделировали возможную гибель Вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review D.

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Ученые показали, что сингулярность динамической системы не всегда тождественна физической.

"Мы выяснили, что сингулярность может не возникнуть, и тогда Вселенная способна эволюционировать бесконечно долго. Но для этого она должна описываться альтернативной гравитацией, включающей слагаемые квадратичные по скалярной кривизне", — отметил Одинцов.

Физикам также удалось доказать, что сингулярности Большого Разрыва, одного из сценариев развития мира, всегда связаны с ускорением Вселенной.

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Будущую сингулярность Вселенной физики рассмотрели в подходе модифицированной теории гравитации с использованием метода динамической системы. Такая модель отвечает инфляционному сценарию академика РАН Алексея Старобинского.

Под сингулярностью понимается состояние Вселенной, когда все описывающие ее параметры, в частности, кривизна, напряженность гравитационного поля и энергия, равны бесконечности. Расчеты показывают, что гибель наблюдаемого мира может произойти через 30-40 миллиардов лет.

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Теги: Вселенная, физика
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