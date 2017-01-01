Последнего жителя дикого племени Амазонии показали на видео

Видео сняли еще в 2011 году, но опубликовали только сейчас.

Орган федерального правительства Бразилии FUNAI, защищающий права коренных жителей страны, опубликовал видео с последним выжившим из неизвестного племени Амазонии. Таким образом организация хочет привлечь внимание к проблеме истребления туземцев.

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В СМИ мужчину прозвали “Последним из племени“ или “Человеком из норы“. Начиная с 1970-х на его племя нападали фермеры и другие иноземцы. В 1995 году всех жителей истребили, а в живых остался только он. С того времени он прожил 22 года один, изолированный от всего мира. Организация FUNAI обязана каждый месяц доказывать, что мужчина жив, иначе его территория может отойти фермерам.

“Последний из племени“ живет в хижинах из соломы и тростника. В центре дома он вырывает глубокую яму. Территория его угодий покрывает восемь тысяч гектаров. В этой области он выращивает кукурузу, папайю, бананы и маниок. Кроме того, он охотится на животных, ставя ловушки: выкапывает двухметровые ямы и расставляет на дне заостренные копья.

Опубликованное видео снято в 2011 году. Последний раз исследователи видели мужчину в 2016-м, но свежие следы и срубленные деревья, обнаруженные в мае этого года, указывают на то, что он все еще жив.

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Предполагаемый возраст мужчины: 55–60 лет. Его лицо запечатлели лишь раз в 1998 году. "Человек из норы" не дает ученым подобраться слишком близко. В 2004 году, когда он заметил наблюдателей, мужчина сделал предупредительный выстрел из лука. В 2009 году его пытались убить, возможно, местные фермеры (исследователи нашли пустые гильзы от дробовика).

Бывший сотрудник FUNAI Хосе Карлос Мейреллес (José Carlos Meirelles) высказал своё мнение:

“Проблема в том, что в лесах Амазонии нет свободного места. Вы можете посмотреть на них сверху и увидеть только деревья, но там внизу множество людей — наркодилеров, незаконных лесорубов и многих других“.

По информации FUNAI, в лесах Амазонии обитает 133 изолированных племени. Представители организации надеются, что история этого мужчины поможет бороться с их истреблением.