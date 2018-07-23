Биологи обнаружили акулу-пришельца

У акулы большие глаза, которые делают ее похожей на инопланетянина.

Американские ученые открыли новый вид акул, необычно большие глаза которых делают их похожими на пришельцев или персонажей аниме. Вид получил название Squalus clarkae в честь морского биолога, ихтиолога Юджини Кларк (Eugenie Clark).

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Акула с необычной внешностью относится к роду катранов. Представители данного вида были обнаружены в водах Мексиканского залива. Особи достигают в длину 50–70 сантиметров и, как правило, обитают на большой глубине.

По мнению ученых, именно из-за большого давления воды они имеют столь примечательную внешность. Ранее считалось, что «глазастая» акула относится к роду колючих акул Мицукури (Squalus mitsukurii), однако генетические тесты показали, что перед учеными отдельный вид.