Биологи обнаружили акулу-пришельца
Американские ученые открыли новый вид акул, необычно большие глаза которых делают их похожими на пришельцев или персонажей аниме. Вид получил название Squalus clarkae в честь морского биолога, ихтиолога Юджини Кларк (Eugenie Clark).
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Акула с необычной внешностью относится к роду катранов. Представители данного вида были обнаружены в водах Мексиканского залива. Особи достигают в длину 50–70 сантиметров и, как правило, обитают на большой глубине.
По мнению ученых, именно из-за большого давления воды они имеют столь примечательную внешность. Ранее считалось, что «глазастая» акула относится к роду колючих акул Мицукури (Squalus mitsukurii), однако генетические тесты показали, что перед учеными отдельный вид.
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