Переключиться на мобильную версию
Тренды:

К Земле летит Невероятный Халк

Комментариев: 1
Комета максимально приблизится к Земле в августе.
Комета Невероятный Халк
Комета Невероятный Халк

Ученые сообщили о скором сближении с Землей кометы C/2017 S3 (PanSTARRS). По их данным, произойдет эта "встреча" уже в августе текущего года.

Читай также: Ученые придумали, как создать настоящего супергероя

Комета C/2017 S3 (PanSTARRS) впервые была обнаружена учеными 23 сентября 2017 года. С того времени астрономы постоянно наблюдают за ней и узнают что-то новое. Сначала исследователи заметили уникальную особенность кометы – наличие атмосферы зеленого цвета и ее невероятный размер. Позже космическое тело получило название Невероятный Халк.

Постоянное наблюдение за кометой позволило астрономам предположить, когда она максимально приблизится к Земле. По новым данным ученых, событие случится 7 августа этого года.

Многие исследователи с нетерпением ждут этой встречи.

Поделись:
Теги: астероид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Od-gol    23.07.2018, 11:42
Оценка:  0
Od-gol
Ну, давай грохни на Землю. Уничтожь это паскудство.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь