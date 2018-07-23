К Земле летит Невероятный Халк

Комета максимально приблизится к Земле в августе.

Ученые сообщили о скором сближении с Землей кометы C/2017 S3 (PanSTARRS). По их данным, произойдет эта "встреча" уже в августе текущего года.

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Комета C/2017 S3 (PanSTARRS) впервые была обнаружена учеными 23 сентября 2017 года. С того времени астрономы постоянно наблюдают за ней и узнают что-то новое. Сначала исследователи заметили уникальную особенность кометы – наличие атмосферы зеленого цвета и ее невероятный размер. Позже космическое тело получило название Невероятный Халк.

Постоянное наблюдение за кометой позволило астрономам предположить, когда она максимально приблизится к Земле. По новым данным ученых, событие случится 7 августа этого года.

Многие исследователи с нетерпением ждут этой встречи.