Среди рыб найдены долгожители

Китовые акулы живут до 130 лет.

Для того, чтобы узнать, с какой скоростью растут китовые акулы, ученые десять лет подряд возвращались к одному и тому же берегу одного из островов Мальдивского архипелага, возле которого раз в год собираются китовые акулы. Кэмерон Перри (Cameron Perry), руководитель исследования, плавал с этими безобидными гигантами и измерял их рулеткой и лазерным дальномером и снимал на камеру. Всего Перри собрал данные о динамике роста 44 акул, в основном молодых; ученые узнавали отдельных особей по уникальному рисунку пятен на шкуре.

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На основе собранных во время погружения данных ученые составили математическую модель, позволяющую определить возраст акулы по ее размерам. Согласно модели, самцы китовой акулы достигают половой зрелости к 25 году жизни и доживают до 130 лет. Предыдущие оценки, которые делались в основном на основании размеров позвонков, давали разброс от 79 до 174 лет. оценить Продолжительность жизни самок Перри не смог из-за недостатка данных.

Больше всего знание продолжительности жизни китовых акул нужно экологам и защитникам окружающей среды; это поможет оценить численность популяции и скорость ее восстановления. Китовые акулы встречаются с людьми редко, поэтому точных данных об их численности нет, но есть основания полагать, что это одна из самых редких рыб в океане. С 2016 года китовая акула внесена в список вымирающих видов Международной Красной книги.